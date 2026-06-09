Небезпечні грози, град і шквали: які області України накриє негода 10 червня

Погода в Україні 10 червня буде тепла й місцями - навіть сонячна. Проте небезпечних метеорологічних явищ подекуди не уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, погода впродовж доби 10 червня буде з мінливою хмарністю.
При цьому територія України, нарешті, "перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів".
"Тиск дещо зростатиме, тому вночі повсюди матимемо перепочинок від дощів", - розповіли синоптики.
Тим часом вдень середи експерти не розраховують на дощі:
"На решті ж території, за рахунок конвекції, пройдуть короткочасні дощі з грозами", - констатували в УкрГМЦ.
Повідомляється, що тепла волога повітряна маса і слабкий вітер у більшості областей (крім західних) вночі та вранці спричинятимуть місцями утворення туманів.
В цілому вітер 10 червня очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
При цьому українців попереджають також і про небезпечні метеорологічні явища:
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
Уточнюється що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Найближча ніч, за даними Укргідрометцентру, очікується "помірно тепла". Близько +13...+18°С.
Вдень, за рахунок прояснень, синоптики розраховують:
Погода 10 червня по території міста Києва та Київської області очікується також із мінливою хмарністю. Без опадів.
Вночі та вранці по області місцями може бути туман.
Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.
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