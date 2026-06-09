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Небезпечні грози, град і шквали: які області України накриє негода 10 червня

14:20 09.06.2026 Вт
3 хв
Атмосферні фронти нарешті відступають, але місцями без "сюрпризів" не обійдеться
aimg Ірина Костенко
Погода в деяких регіонах може бути небезпечна (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 10 червня буде тепла й місцями - навіть сонячна. Проте небезпечних метеорологічних явищ подекуди не уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях опадів не прогнозують

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, погода впродовж доби 10 червня буде з мінливою хмарністю.

При цьому територія України, нарешті, "перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів".

"Тиск дещо зростатиме, тому вночі повсюди матимемо перепочинок від дощів", - розповіли синоптики.

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Тим часом вдень середи експерти не розраховують на дощі:

  • у північних областях;
  • у більшості центральних областей.

"На решті ж території, за рахунок конвекції, пройдуть короткочасні дощі з грозами", - констатували в УкрГМЦ.

Де і коли погода може бути небезпечна

Повідомляється, що тепла волога повітряна маса і слабкий вітер у більшості областей (крім західних) вночі та вранці спричинятимуть місцями утворення туманів.

В цілому вітер 10 червня очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

При цьому українців попереджають також і про небезпечні метеорологічні явища:

  • у західних (крім Хмельницької), південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - грози вдень;
  • в окремих районах - град і шквал 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 10 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Чого чекати 10 червня від температури повітря

Найближча ніч, за даними Укргідрометцентру, очікується "помірно тепла". Близько +13...+18°С.

Вдень, за рахунок прояснень, синоптики розраховують:

  • в середньому по Україні - на приємні +23...+28°С;
  • на Закарпатті - до +31°С.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня (скриншот: meteo.gov.ua)

До якої погоди готуватись у Києві та області

Погода 10 червня по території міста Києва та Київської області очікується також із мінливою хмарністю. Без опадів.

Вночі та вранці по області місцями може бути туман.

Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 10 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві - близько +16...+18°С;
  • по області - близько +13...+18°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області + 23...+28°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, спеціалісти пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.

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