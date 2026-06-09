Опасные грозы, град и шквалы: какие области Украины накроет непогода 10 июня

Погода в Украине 10 июня будет теплой и местами - даже солнечной. Однако опасных метеорологических явлений кое-где не избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, погода в течение суток 10 июня будет с переменной облачностью.
При этом территория Украины, наконец-то, "будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов".
"Давление будет несколько расти, поэтому ночью повсюду будет передышка от дождей", - рассказали синоптики.
Между тем днем среды эксперты не рассчитывают на дожди:
"На остальной же территории, за счет конвекции, пройдут кратковременные дожди с грозами", - констатировали в УкрГМЦ.
Сообщается, что теплая влажная воздушная масса и слабый ветер в большинстве областей (кроме западных) ночью и утром будут вызывать местами образование туманов.
В целом ветер 10 июня ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
При этом украинцев предупреждают также и об опасных метеорологических явлениях:
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Уточняется что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Ближайшая ночь, по данным Укргидрометцентра, ожидается "умеренно теплая". Около +13...+18°С.
Днем, за счет прояснений, синоптики рассчитывают:
Погода 10 июня по территории города Киева и Киевской области ожидается также с переменной облачностью. Без осадков.
Ночью и утром по области местами может быть туман.
Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.
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