Небезпечна спека не відступає. Де в Україні в останній день червня припече до +38

Останній день червня підготував для українців справжнє випробування спекою. В окремих регіонах стовпчики термометрів можуть стрибнути до небезпечних +38°С.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт констатувала, що в Україні "оселилася спека".
"Бо ж Україна - це Європа", - уточнила Діденко.
Вона розповіла, що червень "завершиться високою температурою повітря".
Так, найгарячіша погода у вівторок, 30 червня, очікується у західних областях України. Там прогнозується надзвичайна спека, +33...+38°С.
В інших регіонах денна температура повітря, за даними синоптика, може дещо відрізнятися:
В цілому, за даними Діденко, завтра "більша частина території України належатиме сухій погоді".
Хоча дощі з грозами все ж таки ймовірні:
"До речі! Вже сьогодні, 29-го червня, ввечері грозові дощі, подекуди із сильнішими короткими зливами та шквалом, очікуються на півночі, заході та подекуди в центральній частині", - нагадала метеоролог.
Діденко повідомила, що сьогодні ввечері у Києві також очікуються:
При цьому завтра, 30 червня, погода у столиці буде:
"Спека ще потриває. Послаблення її передбачається 2-го липня в західних областях, а 3-4 липня - на решті території України", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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