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Небезпечна спека не відступає. Де в Україні в останній день червня припече до +38

15:34 29.06.2026 Пн
3 хв
В яких областях погода завтра може загрожувати здоров'ю?
aimg Ірина Костенко
Спека від України поки що не відступає (фото ілюстративне: Getty Images)

Останній день червня підготував для українців справжнє випробування спекою. В окремих регіонах стовпчики термометрів можуть стрибнути до небезпечних +38°С.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Температурний пік: 30 червня в окремих регіонах очікується екстремальна спека до +38°C.
  • Географія: найгарячіше у вівторок буде в західних областях, саме там прогнозують +33...+38°C.
  • Опади: дощі та грози (подекуди зі зливою та шквалом) можливі вже найближчим часом на півночі, заході та в центральній частині України, вночі 30 червня - в центрі, у вівторок ближче до вечора - на крайному заході.
  • Прогноз для Києва: у столиці завтра буде спекотно, до +34°C, без опадів.
  • Послаблення спеки: зниження температури очікується з 2 липня на заході, а з 3-4 липня - по всій Україні.

Де в Україні чекати надзвичайну спеку

Експерт констатувала, що в Україні "оселилася спека".

"Бо ж Україна - це Європа", - уточнила Діденко.

Вона розповіла, що червень "завершиться високою температурою повітря".

Так, найгарячіша погода у вівторок, 30 червня, очікується у західних областях України. Там прогнозується надзвичайна спека, +33...+38°С.

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В інших регіонах денна температура повітря, за даними синоптика, може дещо відрізнятися:

  • на півночі +30...+34°С;
  • у Сумській області +27...+29°С;
  • у центральних областях +30...+35°С;
  • у східних областях +26...+29°С;
  • у південній частині +30...+35°С.

Погода в Україні 30 червня залишатиметься спекотна у більшості областей (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можуть бути дощі сьогодні та завтра

В цілому, за даними Діденко, завтра "більша частина території України належатиме сухій погоді".

Хоча дощі з грозами все ж таки ймовірні:

  • найближчої ночі - у центральних областях;
  • ввечері 30 червня - на крайньому заході України.

"До речі! Вже сьогодні, 29-го червня, ввечері грозові дощі, подекуди із сильнішими короткими зливами та шквалом, очікуються на півночі, заході та подекуди в центральній частині", - нагадала метеоролог.

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Що буде з температурою та опадами в Києві

Діденко повідомила, що сьогодні ввечері у Києві також очікуються:

  • дощ;
  • гроза;
  • шквалистий вітер.

При цьому завтра, 30 червня, погода у столиці буде:

  • без опадів;
  • спекотна - до +34 градусів за Цельсієм (вдень).

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Спека ще потриває. Послаблення її передбачається 2-го липня в західних областях, а 3-4 липня - на решті території України", - підсумувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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