Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38

Последний день июня подготовил для украинцев настоящее испытание жарой. В отдельных регионах столбики термометров могут подскочить до опасных +38°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Эксперт констатировала, что в Украине "поселилась жара".
"Потому что Украина - это Европа", - уточнила Диденко.
Она рассказала, что июнь "завершится высокой температурой воздуха".
Так, самая горячая погода во вторник, 30 июня, ожидается в западных областях Украины. Там прогнозируется чрезвычайная жара, +33...+38°С.
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В других регионах дневная температура воздуха, по данным синоптика, может несколько отличаться:
В целом, по данным Диденко, завтра "большая часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде".
Хотя дожди с грозами все же вероятны:
"Кстати! Уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, кое-где с более сильными короткими ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и кое-где в центральной части", - напомнила метеоролог.
Диденко сообщила, что сегодня вечером в Киеве также ожидаются:
При этом завтра, 30 июня, погода в столице будет:
"Жара еще продлится. Ослабление ее предполагается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля - на остальной территории Украины", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза югу нашей страны.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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