Небезпечна спека не відступає. Де в Україні в останній день червня припече до +38

Останній день червня підготував для українців справжнє випробування спекою. В окремих регіонах стовпчики термометрів можуть стрибнути до небезпечних +38°С.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне: Температурний пік : 30 червня в окремих регіонах очікується екстремальна спека до +38°C.

: 30 червня в окремих регіонах очікується екстремальна спека до +38°C. Географія : найгарячіше у вівторок буде в західних областях, саме там прогнозують +33...+38°C.

: найгарячіше у вівторок буде в західних областях, саме там прогнозують +33...+38°C. Опади : дощі та грози (подекуди зі зливою та шквалом) можливі вже найближчим часом на півночі, заході та в центральній частині України, вночі 30 червня - в центрі, у вівторок ближче до вечора - на крайному заході.

: дощі та грози (подекуди зі зливою та шквалом) можливі вже найближчим часом на півночі, заході та в центральній частині України, вночі 30 червня - в центрі, у вівторок ближче до вечора - на крайному заході. Прогноз для Києва : у столиці завтра буде спекотно, до +34°C, без опадів.

: у столиці завтра буде спекотно, до +34°C, без опадів. Послаблення спеки: зниження температури очікується з 2 липня на заході, а з 3-4 липня - по всій Україні.

Де в Україні чекати надзвичайну спеку

Експерт констатувала, що в Україні "оселилася спека".

"Бо ж Україна - це Європа", - уточнила Діденко.

Вона розповіла, що червень "завершиться високою температурою повітря".

Так, найгарячіша погода у вівторок, 30 червня, очікується у західних областях України. Там прогнозується надзвичайна спека, +33...+38°С.

В інших регіонах денна температура повітря, за даними синоптика, може дещо відрізнятися:

на півночі +30...+34°С;

у Сумській області +27...+29°С;

у центральних областях +30...+35°С;

у східних областях +26...+29°С;

у південній частині +30...+35°С.

Погода в Україні 30 червня залишатиметься спекотна у більшості областей (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можуть бути дощі сьогодні та завтра

В цілому, за даними Діденко, завтра "більша частина території України належатиме сухій погоді".

Хоча дощі з грозами все ж таки ймовірні:

найближчої ночі - у центральних областях;

ввечері 30 червня - на крайньому заході України.

"До речі! Вже сьогодні, 29-го червня, ввечері грозові дощі, подекуди із сильнішими короткими зливами та шквалом, очікуються на півночі, заході та подекуди в центральній частині", - нагадала метеоролог.

Що буде з температурою та опадами в Києві

Діденко повідомила, що сьогодні ввечері у Києві також очікуються:

дощ;

гроза;

шквалистий вітер.

При цьому завтра, 30 червня, погода у столиці буде:

без опадів;

спекотна - до +34 градусів за Цельсієм (вдень).

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Спека ще потриває. Послаблення її передбачається 2-го липня в західних областях, а 3-4 липня - на решті території України", - підсумувала спеціаліст.