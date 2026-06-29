Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38

Последний день июня подготовил для украинцев настоящее испытание жарой. В отдельных регионах столбики термометров могут подскочить до опасных +38°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Температурный пик : 30 июня в отдельных регионах ожидается экстремальная жара до +38°C.

: 30 июня в отдельных регионах ожидается экстремальная жара до +38°C. География : жарче всего во вторник будет в западных областях, именно там прогнозируют +33...+38°C.

: жарче всего во вторник будет в западных областях, именно там прогнозируют +33...+38°C. Осадки : дожди и грозы (местами с ливнем и шквалом) возможны уже в ближайшее время на севере, западе и в центральной части Украины, ночью 30 июня - в центре, во вторник ближе к вечеру - на крайнем западе.

: дожди и грозы (местами с ливнем и шквалом) возможны уже в ближайшее время на севере, западе и в центральной части Украины, ночью 30 июня - в центре, во вторник ближе к вечеру - на крайнем западе. Прогноз для Киева : в столице завтра будет жарко, до +34°C, без осадков.

: в столице завтра будет жарко, до +34°C, без осадков. Ослабление жары: снижение температуры ожидается со 2 июля на западе, а с 3-4 июля - по всей Украине.

Где в Украине ждать чрезвычайную жару

Эксперт констатировала, что в Украине "поселилась жара".

"Потому что Украина - это Европа", - уточнила Диденко.

Она рассказала, что июнь "завершится высокой температурой воздуха".

Так, самая горячая погода во вторник, 30 июня, ожидается в западных областях Украины. Там прогнозируется чрезвычайная жара, +33...+38°С.

В других регионах дневная температура воздуха, по данным синоптика, может несколько отличаться:

на севере +30...+34°С;

в Сумской области +27...+29°С;

в центральных областях +30...+35°С;

в восточных областях +26...+29°С;

в южной части +30...+35°С.

Погода в Украине 30 июня будет оставаться жаркой в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)

Могут ли быть дожди сегодня и завтра

В целом, по данным Диденко, завтра "большая часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде".

Хотя дожди с грозами все же вероятны:

ближайшей ночью - в центральных областях;

вечером 30 июня - на крайнем западе Украины.

"Кстати! Уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, кое-где с более сильными короткими ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и кое-где в центральной части", - напомнила метеоролог.

Что будет с температурой и осадками в Киеве

Диденко сообщила, что сегодня вечером в Киеве также ожидаются:

дождь;

гроза;

шквалистый ветер.

При этом завтра, 30 июня, погода в столице будет:

без осадков;

жаркая - до +34 градусов по Цельсию (днем).

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Жара еще продлится. Ослабление ее предполагается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля - на остальной территории Украины", - подытожила специалист.