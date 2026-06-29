Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38
Последний день июня подготовил для украинцев настоящее испытание жарой. В отдельных регионах столбики термометров могут подскочить до опасных +38°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Температурный пик: 30 июня в отдельных регионах ожидается экстремальная жара до +38°C.
- География: жарче всего во вторник будет в западных областях, именно там прогнозируют +33...+38°C.
- Осадки: дожди и грозы (местами с ливнем и шквалом) возможны уже в ближайшее время на севере, западе и в центральной части Украины, ночью 30 июня - в центре, во вторник ближе к вечеру - на крайнем западе.
- Прогноз для Киева: в столице завтра будет жарко, до +34°C, без осадков.
- Ослабление жары: снижение температуры ожидается со 2 июля на западе, а с 3-4 июля - по всей Украине.
Где в Украине ждать чрезвычайную жару
Эксперт констатировала, что в Украине "поселилась жара".
"Потому что Украина - это Европа", - уточнила Диденко.
Она рассказала, что июнь "завершится высокой температурой воздуха".
Так, самая горячая погода во вторник, 30 июня, ожидается в западных областях Украины. Там прогнозируется чрезвычайная жара, +33...+38°С.
Читайте также: Жара зашкаливает. В Украине зафиксировали более 20 температурных рекордов (список городов)
В других регионах дневная температура воздуха, по данным синоптика, может несколько отличаться:
- на севере +30...+34°С;
- в Сумской области +27...+29°С;
- в центральных областях +30...+35°С;
- в восточных областях +26...+29°С;
- в южной части +30...+35°С.
Погода в Украине 30 июня будет оставаться жаркой в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)
Могут ли быть дожди сегодня и завтра
В целом, по данным Диденко, завтра "большая часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде".
Хотя дожди с грозами все же вероятны:
- ближайшей ночью - в центральных областях;
- вечером 30 июня - на крайнем западе Украины.
"Кстати! Уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, кое-где с более сильными короткими ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и кое-где в центральной части", - напомнила метеоролог.
Что будет с температурой и осадками в Киеве
Диденко сообщила, что сегодня вечером в Киеве также ожидаются:
- дождь;
- гроза;
- шквалистый ветер.
При этом завтра, 30 июня, погода в столице будет:
- без осадков;
- жаркая - до +34 градусов по Цельсию (днем).
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
"Жара еще продлится. Ослабление ее предполагается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля - на остальной территории Украины", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза югу нашей страны.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Читайте также, каким может быть июль в Украине.