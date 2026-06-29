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Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38

15:34 29.06.2026 Пн
3 мин
В каких областях погода завтра может угрожать здоровью?
aimg Ирина Костенко
Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38 Жара от Украины пока что не отступает (фото иллюстративное: Getty Images)
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Последний день июня подготовил для украинцев настоящее испытание жарой. В отдельных регионах столбики термометров могут подскочить до опасных +38°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Температурный пик: 30 июня в отдельных регионах ожидается экстремальная жара до +38°C.
  • География: жарче всего во вторник будет в западных областях, именно там прогнозируют +33...+38°C.
  • Осадки: дожди и грозы (местами с ливнем и шквалом) возможны уже в ближайшее время на севере, западе и в центральной части Украины, ночью 30 июня - в центре, во вторник ближе к вечеру - на крайнем западе.
  • Прогноз для Киева: в столице завтра будет жарко, до +34°C, без осадков.
  • Ослабление жары: снижение температуры ожидается со 2 июля на западе, а с 3-4 июля - по всей Украине.

Где в Украине ждать чрезвычайную жару

Эксперт констатировала, что в Украине "поселилась жара".

"Потому что Украина - это Европа", - уточнила Диденко.

Она рассказала, что июнь "завершится высокой температурой воздуха".

Так, самая горячая погода во вторник, 30 июня, ожидается в западных областях Украины. Там прогнозируется чрезвычайная жара, +33...+38°С.

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В других регионах дневная температура воздуха, по данным синоптика, может несколько отличаться:

  • на севере +30...+34°С;
  • в Сумской области +27...+29°С;
  • в центральных областях +30...+35°С;
  • в восточных областях +26...+29°С;
  • в южной части +30...+35°С.

Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38Погода в Украине 30 июня будет оставаться жаркой в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)

Могут ли быть дожди сегодня и завтра

В целом, по данным Диденко, завтра "большая часть территории Украины будет принадлежать сухой погоде".

Хотя дожди с грозами все же вероятны:

  • ближайшей ночью - в центральных областях;
  • вечером 30 июня - на крайнем западе Украины.

"Кстати! Уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, кое-где с более сильными короткими ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и кое-где в центральной части", - напомнила метеоролог.

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Что будет с температурой и осадками в Киеве

Диденко сообщила, что сегодня вечером в Киеве также ожидаются:

  • дождь;
  • гроза;
  • шквалистый ветер.

При этом завтра, 30 июня, погода в столице будет:

  • без осадков;
  • жаркая - до +34 градусов по Цельсию (днем).

Опасная жара не отступает. Где в Украине в последний день июня припечет до +38Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Жара еще продлится. Ослабление ее предполагается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля - на остальной территории Украины", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза югу нашей страны.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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