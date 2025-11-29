Небезпечна погода майже по всій Україні: синоптики зробили попередження на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, лише на Одещині вночі можливий невеликий дощ.

Уночі та вранці в більшості областей очікується туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +3+8 градусів, вдень +7+12 градусів, у Криму до +16 градусів;

на решті території вночі від +4 градусів до -1, вдень 4-9 градусів вище нуля.

Також в Укргідрометцентрі зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища в країні.

"Вночі та вранці 29 листопада у більшості областей туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий.Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві

У столиці сьогодні вночі та вранці туман, опадів синоптики не прогнозують. Повітря в регіоні максимально прогріється до +9 градусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від +4 до -1 градуси, вдень +4+9 градусів; у Києві вночі +2+4 градуси, вдень від +7 до +9.

Також в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та столиці. Вночі та вранці 29 листопада туман, видимість 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.