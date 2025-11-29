Опасная погода почти по всей Украине: синоптики сделали предупреждение на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, лишь в Одесской области ночью возможен небольшой дождь.

Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью +3+8 градусов, днем +7+12 градусов, в Крыму до +16 градусов;

на остальной территории ночью от +4 градусов до -1, днем 4-9 градусов выше нуля.

Также в Укргидрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в стране.

"Ночью и утром 29 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В столице сегодня ночью и утром туман, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от +4 до -1 градуса, днем +4+9 градусов; в Киеве ночью +2+4 градуса, днем от +7 до +9.

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. Ночью и утром 29 ноября туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.