Образование Деньги Изменения

Опасная погода почти по всей Украине: синоптики сделали предупреждение на сегодня

Фото: синоптики предупредили о тумане сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в субботу, 29 ноября, большинство регионов Украины накроет туман, местами он будет плотный, поэтому синоптики сделали предупреждение водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, лишь в Одесской области ночью возможен небольшой дождь.

Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью +3+8 градусов, днем +7+12 градусов, в Крыму до +16 градусов;
  • на остальной территории ночью от +4 градусов до -1, днем 4-9 градусов выше нуля.

Также в Укргидрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в стране.

"Ночью и утром 29 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В столице сегодня ночью и утром туман, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от +4 до -1 градуса, днем +4+9 градусов; в Киеве ночью +2+4 градуса, днем от +7 до +9.

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. Ночью и утром 29 ноября туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

 

 

Напомним, недавно в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

Ранее мы писали, как Карпаты накрыл шторм и густой туман.

Между тем в УкрГМЦ подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

