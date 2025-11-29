Опасная погода почти по всей Украине: синоптики сделали предупреждение на сегодня

Сегодня в субботу, 29 ноября, большинство регионов Украины накроет туман, местами он будет плотный, поэтому синоптики сделали предупреждение водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, лишь в Одесской области ночью возможен небольшой дождь.
Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
Также в Укргидрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в стране.
"Ночью и утром 29 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.
В столице сегодня ночью и утром туман, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9 градусов.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от +4 до -1 градуса, днем +4+9 градусов; в Киеве ночью +2+4 градуса, днем от +7 до +9.
Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. Ночью и утром 29 ноября туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
