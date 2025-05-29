Радбез ООН сьогодні збереться через Україну: Сибіга розкрив, чого очікує Київ

Після хвилі російських атак, що призвели до жертв серед цивільного населення, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. Київ очікує, що партнери підтримають вимогу припинити вогонь як основу для мирного процесу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х .

Він також зазначив, що Україна планує наголосити, що доки Росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі атаки на нашу країну та народ, тиск на агресора має продовжувати посилюватися .

За його словами, після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, Україна очікує від партнерів рішучих заяв, що підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню як основу для значущого мирного процесу.

"Сьогодні ввечері Рада Безпеки ООН збереться на важливе засідання за ініціативою України", - пояснив Сибіга.

Атаки на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 24 та 25 травня Росія здійснила одні з наймасштабніших повітряних атак на Україну та Київ зокрема. За дві ночі окупанти випустили сотні дронів до майже 100 ракет.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

Водночас 26 травня росіяни здійснили третю поспіль нічну атаку на Україну. Спочатку українців попередили про загрозу атаки ворожих дронів, але вже близько 04:00 моніторингові канали попередили про ризик удару ракетами Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Головне про масовану атаку РФ дронами та ракетами в ніч на 26 травня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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