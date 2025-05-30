Небензя на Совбезе ООН пугал усилением войны: Украина требует реакций

Посол России в ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы продолжать и усиливать военные действия в Украине столько, сколько им будет нужно. Мир должен отреагировать на такую позицию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"В Совете Безопасности ООН Россия заявляет, что готова "продолжать и усиливать военные действия столько, сколько будет необходимо", - рассказали в министерстве.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику.

"Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Украина требует реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс.

"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", - добавил он.