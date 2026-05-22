ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп і Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном, - CNN

00:55 22.05.2026 Пт
2 хв
У чому виникли розбіжності?
aimg Едуард Ткач
Трамп і Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном, - CNN Фото: Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп провів у вівторок напружену розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Бесіда засвідчила різні погляди на подальші дії щодо війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: В Ірані інтернет став приналежністю до "каст" і має "три рівні" за шалені гроші

Що передувало

Як пише видання, це була не перша їхня розмова за останні дні. Коли два лідери поговорили в неділю 17 травня, Трамп повідомив, що найімовірніше, на початку тижня розпочне нові атаки на Іран. За інформацією CNN, операція повинна була називатися "Кувалда".

Однак приблизно через 24 години після цієї першої бесіди Трамп оголосив про припинення ударів, які, за його словами, були заплановані на вівторок на прохання союзників у Перській затоці.

За словами джерела, після цього країни затоки перебували в тісному контексті зі США та пакистанськими посередниками, працюючи над рамковою угодою, яка могла б сприяти подальшим дипломатичним переговорам.

На цьому тлі Трамп у середу заявив, що сторони перебувають на завершальному етапі переговорів з Іраном.

У чому розійшлися позиції Трампа і не Нетаньягу

Згідно з публікацією, продовження переговорів викликає невдоволення прем'єр-міністра Ізраїлю, який давно виступає за більш агресивний підхід до Тегерана. За словами представників адміністрації Трампа та ізраїльських чиновників, Нетаньягу стверджує, що затримка вигідна тільки іранцям.

Тому у вівторок Нетаньягу висловив своє розчарування, заявивши Трампу, що, на його думку, відтермінування очікуваних атак було помилкою і що президент має діяти за планом, розповів американський чиновник.

Водночас ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу скептично ставиться до можливості досягнення угоди через переговори, особливо з огляду на те, що Іран досі відмовляється відмовитися від збагаченого урану. Тобто тієї самої теми, яка є каменем спотикання в переговорах. Джерело каже, що Нетаньягу наполягав на відновленні військових дій.

Резюмуючи ізраїльський чиновник сказав, що розбіжності були очевидні: Трамп хоче подивитися, чи вдасться досягти угоди, а Нетаньяху очікував чогось іншого.

Що ще відомо

Нагадаємо, добою раніше Дональд Трамп заявив, що США готові продовжити атаки на Іран, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду. Водночас він додав, що готовий почекати ще кілька днів, щоб "отримати правильні відповіді".

Також ми писали, що 21 травня стало відомо, що верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї затвердив директиву, згідно з якою запаси збагаченого урану, близького до збройового рівня, не повинні вивозитися за межі країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким