"Не відходьте": улюблена газета Трампа звернулася до нього через постачання зброї Україні

Сполучені Штати зараз повинні підтримувати Україну, як ніколи, оскільки російський диктатор Володимир Путін відповідає на пропозиції миру посиленням атак на українські міста. Водночас підтримка України відповідає стратегічним інтересам США, що б там не казали "викривлені ідеологи" з Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна .із посиланням на звернення до президента США Дональда Трампа, яке опублікувала улюблена газета американського лідера The New York Post.

Журналісти у зверненні, яке називається "Влад дав свою відповідь на мир, пане Президенте: ми повинні переозброїти Україну", висловили сподівання, що Трамп розуміє: головна та єдина перешкода для миру в Україні - це агресія Росії.

Також вони нагадали, що Трамп висловив розчарування Путіним, який після останньої розмови не тільки дав зрозуміти, що не готовий до припинення вогню, але й влаштував найбільший ракетно-дроновий удар по Києву з початку війни.

"Натомість Пентагон призупинив постачання протиракетної та протидронової зброї, необхідної для захисту цивільного населення. Ви пам’ятаєте відчай на обличчі української журналістки, з якою ви зворушливо говорили в Нідерландах, її страхи за чоловіка та сім’ю. Чому ми маємо залишити її напризволяще?", - сказано у зверненні.

Видання зазначило, що є "викривлені ідеологи", які просувають наратив про "шкоду для США" від надання допомоги Україні. А деякі посадовці стверджують, що в США нібито бракує зброї на постачання. Обидва твердження не можуть бути істиною.

Підтримка України повністю відповідає стратегічним інтересам США. Стримуючи Росію в Україні, США стримують Китай від розв'язання масштабної війни в Азії.

Щодо озброєння - багато з того, що було надано Україні, на момент призупинення постачань було вже у Польщі, біля кордонів. Щобільше, США отримують за передану Україні зброю гроші. Київ платить за них європейськими грантами, конфіскованими активами Росії та розвідувальними даними, які надають Сполученим Штатам безцінний досвід.

"Наша військова промисловість може використати ці кошти та розвідувальну інформацію для створення кращих дронів та технологій протиракетної оборони... Росія - це не економічна наддержава. Це терористична держава, яка вже помирає. Путін готовий витрачати кров свого народу в останній спробі створити імперію", - сказано у зверненні до Трампа.

Видання попереджає, що у випадку перемоги Росії загроза виникне не тільки для Європи, але й для США безпосередньо. Китай зрозуміє, що альянси за участю США нічого не варті.

"Це не позиція "або/або", як стверджує Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони. Ми не допомагаємо Україні замість боротьби з Китаєм. Ми допомагаємо Україні, щоб стримати їх обох. Росія та Китай мають одну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам", - зазначило видання.

Журналісти додали, що Трамп вже має низку вагомих успіхів - "Великий прекрасний закон", торгівельні угоди, примирення Близького Сходу та удар по ядерних об'єктах Ірану. В Ірані Вашингтон не боявся застосувати силу. Те ж саме потрібно зробити стосовно Росії.

"Одна ракета, "збережена" сьогодні на складі, — це 50 ракет, які нам доведеться запустити в майбутньому, бо ця вісь буде сильнішою... Путін розуміє лише силу. Він продовжуватиме вас знецінювати та ігнорувати, якщо Сполучені Штати не зобов’яжуть себе стати на захист Києва", - сказано у тексті.

Журналісти закликали Трампа стати на підтримку України, оскільки її падіння у війні стане катастрофою, перекласти провину за яку на когось іншого вже не вдасться.

"Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно відобразиться на вашій президентській каденції. Не відходьте", - резюмувало видання.