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"Не отступайте": любимая газета Трампа обратилась к нему из-за поставок оружия Украине

США, Суббота 05 июля 2025 17:47
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"Не отступайте": любимая газета Трампа обратилась к нему из-за поставок оружия Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Соединенные Штаты сейчас должны поддерживать Украину, как никогда, поскольку российский диктатор Владимир Путин отвечает на предложения мира усилением атак на украинские города. В то же время поддержка Украины соответствует стратегическим интересам США, что бы там ни говорили "искаженные идеологи" из Пентагона.

Об этом сказано в обращении к президенту США Дональду Трампу, которое опубликовала любимая газета американского лидера The New York Post, сообщает РБК-Украина.

Журналисты в обращении, которое называется "Влад дал свой ответ на мир, господин Президент: мы должны перевооружить Украину", выразили надежду, что Трамп понимает: главное и единственное препятствие для мира в Украине - это агрессия России.

Также они напомнили, что Трамп выразил разочарование Путиным, который после последнего разговора не только дал понять, что не готов к прекращению огня, но и устроил самый большой ракетно-дроновый удар по Киеву с начала войны.

"Взамен Пентагон приостановил поставки противоракетного и противодронового оружия, необходимого для защиты гражданского населения. Вы помните отчаяние на лице украинской журналистки, с которой вы трогательно говорили в Нидерландах, ее страхи за мужа и семью. Почему мы должны оставить ее на произвол судьбы?", - сказано в обращении.

Издание отметило, что существуют "искаженные идеологи", которые продвигают нарратив о "вреде для США" от предоставления помощи Украине. А некоторые чиновники утверждают, что в США якобы не хватает оружия на поставку. Оба утверждения не могут быть истиной.

Поддержка Украины полностью соответствует стратегическим интересам США. Сдерживая Россию в Украине, США удерживают Китай от развязывания масштабной войны в Азии.

Что касается вооружения - многое из того, что было предоставлено Украине, на момент приостановления поставок было уже в Польше, у границ. Более того, США получают за переданное Украине оружие деньги. Киев платит за них европейскими грантами, конфискованными активами России и разведывательными данными, которые предоставляют Соединенным Штатам бесценный опыт.

"Наша военная промышленность может использовать эти средства и разведывательную информацию для создания лучших дронов и технологий противоракетной обороны... Россия - это не экономическая сверхдержава. Это террористическое государство, которое уже умирает. Путин готов тратить кровь своего народа в последней попытке создать империю", - сказано в обращении к Трампу.

Издание предупреждает, что в случае победы России угроза возникнет не только для Европы, но и для США непосредственно. Китай поймет, что альянсы с участием США ничего не стоят.

"Это не позиция "или/или", как утверждает Элбридж Колби, заместитель министра обороны. Мы не помогаем Украине вместо борьбы с Китаем. Мы помогаем Украине, чтобы сдержать их обоих. Россия и Китай имеют одну стратегическую цель: противостоять Соединенным Штатам", - отметило издание.

Журналисты добавили, что Трамп уже имеет ряд весомых успехов - "Большой прекрасный закон", торговые соглашения, примирение Ближнего Востока и удар по ядерным объектам Ирана. В Иране Вашингтон не боялся применить силу. То же самое нужно сделать в отношении России.

"Одна ракета, "сохраненная" сегодня на складе, - это 50 ракет, которые нам придется запустить в будущем, потому что эта ось будет сильнее... Путин понимает только силу. Он будет продолжать вас обесценивать и игнорировать, если Соединенные Штаты не обяжут себя стать на защиту Киева", - сказано в тексте.

Журналисты призвали Трампа стать на поддержку Украины, поскольку ее падение в войне станет катастрофой, переложить вину за которую на кого-то другого уже не удастся.

"Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно отразится на вашей президентской каденции. Не отступайте", - резюмировало издание.

Приостановление помощи от США: что известно

Западные издания вечером 1 июля начали сообщать, что США частично прекратили поставки вооружения Украине. Эту информацию впоследствии официально подтвердили в Белом доме, а в России новости об этом вызвали активную радость.

Однако ночью на 4 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине, но в то же время должны учитывать собственные запасы. А СМИ написали, что прекращение поставок - инициатива министра обороны США Пита Гегсета.

На фоне этих новостей днем 4 июля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели 40-минутный разговор. Во время разговора, по данным СМИ, Трамп сказал Зеленскому, что он проверит, какое американское оружие, которое должно быть отправлено в Украину, если таковое есть, было отложено.

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