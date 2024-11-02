"Не від виборів у США": Туск пояснив, від чого залежить майбутнє Європи

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що майбутнє Європи залежить від самих країн континенту, а не від виборів у США. За його словами, епоха геополітичного аутсорсингу добігла кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост польського чиновника у соцмережі Х.

"Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, тоді як воно залежить насамперед від нас. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у свої сили. Яким би не був результат, епоха геополітичного аутсорсингу закінчилася", - написав він.

Вибори у США

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться вже наступного вівторка, 5 листопада. Основними кандидатами на пост глави держави є демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп. Хто стане президентом, передбачити складно, оскільки опитування показують практично рівні шанси на перемогу. Зокрема, Reuters писало, що Гарріс майже втратила перевагу над Трампом.

Також зазначимо, що на думку прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, Європа перестане бути пріоритетом для США після виборів президента. І це буде незалежно від того, хто здобуде перемогу.

Зокрема питання виборів впливає і на російсько-українську війну. Нещодавно видання Bloomberg писало, що допомога Україні може зменшитися незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

Детальніше про те, чому вибори в США важливі для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.