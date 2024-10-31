Європа припинить бути пріоритетом для США після виборів президента, - прем'єр Чехії

Вибори президента у Сполучених Штатах Америки вплинуть на позицію американських чиновників щодо Європи. Це трапиться незалежно від того, хто здобуде перемогу.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deník.cz.

Фіала не відповів, кому б він віддав перевагу на посаді президента США. Однак він сказав, що Чехія готова до перемоги будь-якого кандидата.

Він також вважає, що незалежно від того, хто з кандидатів здобуде перемогу - відносини між Америкою і Європою зміняться.

"Ми повинні звикнути і зрозуміти, що для американців Європа більше не буде ключовим пріоритетом, що вони більше не захочуть турбуватися про європейську безпеку, як це було раніше", - підсумував він.

Вибори у США

Незабаром, 5 листопада у Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс та колишній американський лідер Дональд Трамп.

Раніше ми писали, що Європейському союзу доведеться "заплатити велику ціну", якщо кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переможе у виборах. Усе через те, що Європа "не купує достатньо американського експорту".