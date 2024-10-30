Гарріс майже втратила перевагу над Трампом, - опитування Reuters

Перевага Камали Гарріс над Дональдом Трампом у перегонах на виборах в США скоротилась до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Триденне опитування, завершене в неділю, як зазначає видання, показало фактичну нічию перед виборами 5 листопада. При цьому, похибка опитування становила приблизно 3%.

"Хоча Гарріс лідирувала перед Трампом у кожному опитуванні Reuters/Ipsos серед зареєстрованих виборців, відколи вона вступила в гонку в липні, її перевага неухильно скорочувалася з кінця вересня", - зазначається в статті.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене 16-21 жовтня, показало, що Гарріс, нинішній віце-президент США, на два пункти випереджає колишнього президента Трампа.

"Нове опитування, під час якого опитали 1150 дорослих американців по всій країні, включаючи 975 зареєстрованих виборців, показало, що Трамп має значні переваги над Гарріс у кількох питаннях, які виборці вважають найбільш актуальними", - констатують журналісти.

Відповідаючи на запитання, хто з двох кандидатів має кращий підхід до економіки, безробіття та робочих місць, виборці в опитуванні обрали Трампа - 47% проти 37%. Трамп мав перевагу в економіці протягом усієї кампанії, і 26% виборців в останньому опитуванні назвали робочі місця та економіку найактуальнішою проблемою країни, порівняно з 24%, які вказали на політичний екстремізм, і 18%, які вказали на імміграцію.

Найбільша перевага Трампа в політиці може бути пов’язана з питаннями імміграції, де він висунув жорсткі пропозиції, які включають масову нелегальну депортацію мігрантів у країні. Близько 48% виборців в останньому опитуванні сказали, що підхід Трампа до імміграції був найкращим, що вище, ніж 33%, які обрали Гарріс.

Опитування також показало, що перевага Гарріс в питанні політичного екстремізму зменшується. Близько 40% виборців у опитуванні сказали, що вона має кращий підхід до боротьби з політичним екстремізмом і загрозами демократії, порівняно з 38%, які обрали Трампа.