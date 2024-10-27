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Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США, - Bloomberg

Неділя 27 жовтня 2024 18:45
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Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США, - Bloomberg Фото: прапори США та України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після більш ніж 1000 днів жорстоких боїв, вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Офіційні особи в Києві та Європі стурбовані тим, що перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена вдатися до болючого врегулювання війни, яке дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зміцнити свою владу на території країни.

І хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Зокрема деякі союзники України вже заговорили про те, як може закінчитися війна.

Якщо переможе Трамп, який заявив, що "врегулює" конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої погрози припинити допомогу, то у такому разі можливості для України різко звузяться.

Але навіть якщо переможе Камала Гарріс, то, за словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Сполученим Штатам, ймовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес.

Нагадаємо, у п'ятницю 25 жовтня, за десять днів до виборів президента США, демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки і мають однакові шанси на перемогу. Зокрема, мова йде про сім ключових так званих штатів, що коливаються.

Що таке "хиткі" штати і як вони вирішать долю виборів у США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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