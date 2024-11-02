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"Не от выборов в США": Туск объяснил, от чего зависит будущее Европы

Суббота 02 ноября 2024 20:17
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"Не от выборов в США": Туск объяснил, от чего зависит будущее Европы Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будущее Европы зависит от самих стран континента, а не от выборов в США. По его словам, эпоха геолополитического аутсорсинга подошла к концу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост польского чиновника в соцсети Х.

"Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, в то время как оно зависит в первую очередь от нас. При условии, что Европа наконец-то повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был исход, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась", - написал он.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США состоятся уже в предстоящий вторник, 5 ноября. Основными кандидатами на пост главы государства являются демократка Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп. Кто станет президентом, предугадать сложно, поскольку опросы показывают практически равные шансы на победу. В частности, Reuters писало, что Харрис почти потеряла преимущество над Трампом.

Также отметим, что по мнению премьер-министра Чехии Петра Фиала считает, Европа перестанет быть приоритетом для США после выборов президента. И это будет вне зависимости от того, кто одержит победу.

В том числе вопрос выборов влияет и на российско-украинскую войну. Недавно издание Bloomberg писало, что помощь Украине может уменьшиться независимо от того, кто окажется в Белом доме.

Детальнее о том, почему выборы в США важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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