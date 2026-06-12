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"Ми самі до цього прийшли": Лукашенко пояснив причини війни "людським фактором"

19:57 12.06.2026 Пт
2 хв
Диктатор вважає, що треба "думати" над завершенням війни РФ проти України
aimg Іван Носальський
"Ми самі до цього прийшли": Лукашенко пояснив причини війни "людським фактором" Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
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Поточні війни і нестабільність у світі були спричинені "людським фактором". Людство саме прийшло до такої ситуації.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул первого".

Коментуючи війну Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході, диктатор заговорив про людський фактор.

"Світ дуже неспокійний зараз саме через людський фактор. Не Господь нам подарував ці війни, це ми самі до цього прийшли. Тому нам треба і думати про те, як ці війни припинити", - вважає він.

Також, на думку Лукашенка, завершення воєн РФ проти України і на Близькому Сході залежить "буквально від бажання кількох людей".

"Якщо таке бажання буде, то ці війни можна закінчити цього року точно", - додав він.

Диктатор окремо висловив упевненість, що війна на Близькому Сході буде припинена цього року. Він нафантазував, що американців у неї втягнули, а тепер президент США Дональд Трамп "націлений на її припинення".

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Білорусь допомагає Росії

Варто зауважити, що Білорусь є союзником Росії у повномасштабній війні проти України.

Зокрема, на початку війни російські окупанти почали наступ не лише з території РФ, а й з території Білорусі.

15 травня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія розглядає можливість операцій проти України або країн НАТО з території Білорусі.

Зокрема, він попереджав про загрозу атаки росіян за Чернігівсько-Київським напрямком.

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Олександр Лукашенко Білорусь Війна в Україні
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