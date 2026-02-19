"Не для телефону": Зеленський збирає закриту нараду щодо переговорів з РФ
Учасники української делегації представлять 20 лютого на закритій нараді непублічні результати зустрічі з РФ та США в Женеві. Україна визначить подальшу стратегію переговорів.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський повідомив, що всі учасники української переговорної групи вже прибувають до країни, а на завтра в Києві призначено спеціальну нараду для визначення подальших кроків і рішень у переговорному процесі.
"Буде доповідь уже тут, у Києві, щодо тих аспектів перемовин, про які не варто говорити телефоном. Також визначимо подальші рамки розмови з нашими партнерами з американською стороною, з європейцями та з російською стороною", - зазначив він.
Президент наголосив на важливості участі європейських представників у переговорах у Швейцарії. Він підкреслив, що Україна й надалі розраховує на врахування позиції Європи.
Окремо Зеленський відзначив роботу української делегації, заявивши, що чітка координація та єдина позиція країни є ключовими умовами ефективних переговорів.
"Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно та говорила скоординовано. Українська єдність завжди дає найбільші результати", - резюмував президент.
Переговори в Женеві: що відомо
Черговий раунд переговорів між Україною, РФ та США пройшов 17-18 лютого в Женеві. За словами Зеленського, делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці. Але обговорення політичних питань були складними.
Зеленський також зазначав, що насправді, якби РФ не намагалася затягувати процес, то переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап. А за даними ЗМІ, Росія планує використати затягування для власних цілей.
Зв свого боку в МЗС України зазначили, що Київ і Москва вже домовилися про новий раунд переговорів, що пізніше підтвердив глава російської делегації Володимир Мединський. Сам Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану анонсував, що четвертий раунд перемовин знову буде у Швейцарії.