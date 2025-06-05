"Не спасли ні покришки, ні намальовані літаки": Ігнат про провал РФ в захисті авіації

"Я думаю, що тут треба подякувати нашим СБУ і всім, хто долучився до цієї операції. Вся Україна. І не тільки Україна, скажімо так. Тому що безпрецедентна в історії операція була дійсно проведена", - наголосив Ігнат.

Він нагадав, що раніше Україна раділа навіть поодинокому знищенню літаків А-50, чи Ту-22.

"Це було невимовне свято. Та будь-який літак, там Су-34 тощо. А тут власне підтверджене знищення чи пошкодження такої величезної кількості. Звичайно, мають вони ще літаки. Звичайно, є у них ще ракети й загроза нікуди не зникає. Але суттєво арсенал було зменшено цієї техніки, яка є унікальною в своєму роді в світі", - зауважив він.

Покришки не врятували

"Покришки, малюнки на злітних смугах літаків - всі з цього власне вже зробили певні меми. Не знаю, чим воно може допомогти", - зазначив Ігнат.

Він розповів, що, можливо, якоюсь мірою це здатне захистити літак від якихось уламків, щоб зменшити пошкодження.

"Літаки - це не є якісь броньовані цілі. Корпус літака складається з дюралюмінію, він легко прошивається уламками навіть невеликого вибухового пристрою. Тому всі вже з тих покришок посміялися. В тому числі і російські профільні пабліки, які пишуть про авіацію. Вони теж вже встигли потролити, що начебто ні покришки не спасли, ні намальовані на злітних смугах силуети літаків", - пояснив речник.