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"Не шукаємо для себе особливих умов": Стефанчук відповів на чутки про переїзд Ради

14:40 21.08.2026 Пт
2 хв
Раніше нардеп Потураєв заявляв, що Рада нібито планує переїзд через повітряні тривоги
aimg Валерій Ульяненко
"Не шукаємо для себе особливих умов": Стефанчук відповів на чутки про переїзд Ради Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Парламент продовжить працювати в будинку Верховної Ради України і переїжджати у безпечніше місце не планує.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання.

За його словами, Верховна Рада залишається працювати там, де й зараз, і переїжджати не планує.

"Я хочу також підкреслити, що Верховна Рада України не відмежується від суспільства та не шукає для себе особливих умов. Парламент працював і залишається працювати в будинку Верховної Ради України по вулиці Грушевського, 5", - наголосив він.

Голова парламенту також заявив, що режим роботи парламенту буде визначатись не публічними припущеннями, а самою Радою, "відповідно до потреб держави та безпекових оцінок у повноважених служб".

Що передувало

Раніше, 19 серпня, народний депутат Микита Потураєв заявив в етері Radio NV, що постійні повітряні тривоги в Києві ускладнюють повноцінну роботу парламенту.

За його словами, обговорюються два сценарії подальших дій. Згідно з одним з них, Верховна Рада планує тимчасовий переїзд до безпечнішого об’єкта.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено 30 житлових будинків, а також школу, дитячу лікарню і дитячий садок. Наразі відомо про 15 загиблих у Києві.

Глава держави також наголосив, що цей російський удар став одним із "найбільш цинічних, прорахованих і масштабних".

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