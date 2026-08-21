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"Не ищем для себя особых условий": Стефанчук ответил на слухи о переезде Рады

14:40 21.08.2026 Пт
2 мин
Ранее нардеп Потураев заявлял, что Рада якобы планирует переезд из-за воздушных тревог
aimg Валерий Ульяненко
"Не ищем для себя особых условий": Стефанчук ответил на слухи о переезде Рады Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Парламент продолжит работать в здании Верховной Рады Украины и переезжать в более безопасное место не планирует.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания.

По его словам, Верховная Рада остается работать там, где и сейчас, и переезжать не планирует.

"Я хочу также подчеркнуть, что Верховная Рада Украины не отгораживается от общества и не ищет для себя особых условий. Парламент работал и остается работать в здании Верховной Рады Украины по улице Грушевского, 5", - подчеркнул он.

Глава парламента также заявил, что режим работы парламента будет определяться не публичными предположениями, а самой Радой, "в соответствии с потребностями государства и оценками безопасности у полномочных служб".

Что предшествовало

Ранее, 19 августа, народный депутат Никита Потураев заявил в эфире Radio NV, что постоянные воздушные тревоги в Киеве усложняют полноценную работу парламента.

По его словам, обсуждаются два сценария дальнейших действий. Согласно одному из них, Верховная Рада планирует временный переезд в более безопасный объект.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки повреждены 30 жилых домов, а также школа, детская больница и детский сад. На данный момент известно о 15 погибших в Киеве.

Глава государства также подчеркнул, что этот российский удар стал одним из "наиболее циничных, просчитанных и масштабных".

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