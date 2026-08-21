"Не ищем для себя особых условий": Стефанчук ответил на слухи о переезде Рады
Парламент продолжит работать в здании Верховной Рады Украины и переезжать в более безопасное место не планирует.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания.
По его словам, Верховная Рада остается работать там, где и сейчас, и переезжать не планирует.
"Я хочу также подчеркнуть, что Верховная Рада Украины не отгораживается от общества и не ищет для себя особых условий. Парламент работал и остается работать в здании Верховной Рады Украины по улице Грушевского, 5", - подчеркнул он.
Глава парламента также заявил, что режим работы парламента будет определяться не публичными предположениями, а самой Радой, "в соответствии с потребностями государства и оценками безопасности у полномочных служб".
Что предшествовало
Ранее, 19 августа, народный депутат Никита Потураев заявил в эфире Radio NV, что постоянные воздушные тревоги в Киеве усложняют полноценную работу парламента.
По его словам, обсуждаются два сценария дальнейших действий. Согласно одному из них, Верховная Рада планирует временный переезд в более безопасный объект.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки повреждены 30 жилых домов, а также школа, детская больница и детский сад. На данный момент известно о 15 погибших в Киеве.
Глава государства также подчеркнул, что этот российский удар стал одним из "наиболее циничных, просчитанных и масштабных".