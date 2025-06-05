"Не роби цього": Трамп намагався відмовити Путіна від відповіді на атаку СБУ

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

Трамп розповів, що під час розмови з російським диктатором, останній повідомив йому, що Росія планує "відповісти" на спецоперацію СБУ по російських аеродромах.

Однак, як розповів Трамп, він відмовляв Путіна від будь-якої відповіді та закликав припинити бої.

"Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити", - сказав президент США.