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"Не делай этого": Трамп пытался отговорить Путина от ответа на атаку СБУ

США, Четверг 05 июня 2025 20:03
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"Не делай этого": Трамп пытался отговорить Путина от ответа на атаку СБУ Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский лидер Дональд Трамп лично призвал российского диктатора Владимира Путина не отвечать на атаку СБУ.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме.

Трамп рассказал, что во время разговора с российским диктатором, последний сообщил ему, что Россия планирует "ответить" на спецоперацию СБУ по российским аэродромам.

Однако, как рассказал Трамп, он отговаривал Путина от любого ответа и призвал прекратить бои.

"Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить", - сказал президент США.

Операция "Паутина"

Напомним, в это воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.

Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы и как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.

Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

Заметим, что в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

Разговор Трампа с Путиным

Заметим, что вчера, 4 июня, Трамп повел телефонный разговор с Путиным. По итогам переговоров Трамп написал, что глава Кремля очень решительно предупредил, что ему "придется ответить" на атаки украинских дронов.

При этом в своем заявлении американский лидер даже не осудил такие планы диктатора.

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