"Не делай этого": Трамп пытался отговорить Путина от ответа на атаку СБУ

Американский лидер Дональд Трамп лично призвал российского диктатора Владимира Путина не отвечать на атаку СБУ.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме.

Трамп рассказал, что во время разговора с российским диктатором, последний сообщил ему, что Россия планирует "ответить" на спецоперацию СБУ по российским аэродромам. Однако, как рассказал Трамп, он отговаривал Путина от любого ответа и призвал прекратить бои. "Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить", - сказал президент США.