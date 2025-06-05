"Не делай этого": Трамп пытался отговорить Путина от ответа на атаку СБУ
Американский лидер Дональд Трамп лично призвал российского диктатора Владимира Путина не отвечать на атаку СБУ.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме.
Трамп рассказал, что во время разговора с российским диктатором, последний сообщил ему, что Россия планирует "ответить" на спецоперацию СБУ по российским аэродромам.
Однако, как рассказал Трамп, он отговаривал Путина от любого ответа и призвал прекратить бои.
"Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить", - сказал президент США.
Операция "Паутина"
Напомним, в это воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.
Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы и как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.
Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.
Заметим, что в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
Разговор Трампа с Путиным
Заметим, что вчера, 4 июня, Трамп повел телефонный разговор с Путиным. По итогам переговоров Трамп написал, что глава Кремля очень решительно предупредил, что ему "придется ответить" на атаки украинских дронов.
При этом в своем заявлении американский лидер даже не осудил такие планы диктатора.
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