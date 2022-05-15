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"Не остановили войну": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России

Фото: член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин (twitter.com/RepMTG)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Введенные США против России санкции не сработали. Ограничения не заставили Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса республиканец Марджори Тейлор Грин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Из-за всех этих санкций Владимир Путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет", - сказала она в интервью газете.

Политик констатировала, что санкции против России не сработали. Грин добавила, что заботится о США и американском народе. Она заявила, что в США есть люди, которые не могут найти детскую смесь при таком дефиците.

"Но наш Конгресс собирается отправить 40 млрд долларов в какую-то другую страну", - добавила она.

Отметим, Грин вместе с 56 своими однопартийцами голосовала против предоставления нового пакета помощи Украине на 40 млрд долларов. Газета подчеркивает, что растет число конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения военной помощи Киеву.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, который Палата представителей увеличила до 40 млрд.

Отметим, голосование за новый пакет помощи Украине заблокировал сенатор Рэнд Пол. Ожидается, что документ примут в среду, 18 мая.

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Соединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир Путин