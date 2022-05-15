"Не зупинили війну": у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії

"Через всі ці санкції Володимир Путін припинив свою війну в Україні? Ні, зовсім ні", - сказала вона в інтерв'ю газеті.

Політик констатувала, що санкції проти Росії не спрацювали. Грін додала, що піклується про США та американський народ. Вона заявила, що в США є люди, які не можуть знайти дитячу суміш при такому дефіциті.

"Але наш Конгрес збирається відправити 40 млрд доларів в якусь іншу країну", - додала вона.

Зазначимо, Грін разом з 56 своїми однопартійцями голосувала проти надання нового пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів. Газета підкреслює, що зростає кількість конгресменів-республіканців, які виступають проти виділення військової допомоги Києву.