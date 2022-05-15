"Не остановили войну": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России

Введенные США против России санкции не сработали. Ограничения не заставили Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса республиканец Марджори Тейлор Грин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

"Из-за всех этих санкций Владимир Путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет", - сказала она в интервью газете.

Политик констатировала, что санкции против России не сработали. Грин добавила, что заботится о США и американском народе. Она заявила, что в США есть люди, которые не могут найти детскую смесь при таком дефиците.

"Но наш Конгресс собирается отправить 40 млрд долларов в какую-то другую страну", - добавила она.

Отметим, Грин вместе с 56 своими однопартийцами голосовала против предоставления нового пакета помощи Украине на 40 млрд долларов. Газета подчеркивает, что растет число конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения военной помощи Киеву.