"Не остановили войну": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России
Введенные США против России санкции не сработали. Ограничения не заставили Владимира Путина прекратить войну в Украине.
Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса республиканец Марджори Тейлор Грин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
"Из-за всех этих санкций Владимир Путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет", - сказала она в интервью газете.
Политик констатировала, что санкции против России не сработали. Грин добавила, что заботится о США и американском народе. Она заявила, что в США есть люди, которые не могут найти детскую смесь при таком дефиците.
"Но наш Конгресс собирается отправить 40 млрд долларов в какую-то другую страну", - добавила она.
Отметим, Грин вместе с 56 своими однопартийцами голосовала против предоставления нового пакета помощи Украине на 40 млрд долларов. Газета подчеркивает, что растет число конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения военной помощи Киеву.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, который Палата представителей увеличила до 40 млрд.
Отметим, голосование за новый пакет помощи Украине заблокировал сенатор Рэнд Пол. Ожидается, что документ примут в среду, 18 мая.
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