ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Не остановили войну": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 15 мая 2022 20:30
"Не остановили войну": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России Фото: член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин (twitter.com/RepMTG)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Введенные США против России санкции не сработали. Ограничения не заставили Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса республиканец Марджори Тейлор Грин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Из-за всех этих санкций Владимир Путин прекратил свою войну в Украине? Нет, совсем нет", - сказала она в интервью газете.

Политик констатировала, что санкции против России не сработали. Грин добавила, что заботится о США и американском народе. Она заявила, что в США есть люди, которые не могут найти детскую смесь при таком дефиците.

"Но наш Конгресс собирается отправить 40 млрд долларов в какую-то другую страну", - добавила она.

Отметим, Грин вместе с 56 своими однопартийцами голосовала против предоставления нового пакета помощи Украине на 40 млрд долларов. Газета подчеркивает, что растет число конгрессменов-республиканцев, выступающих против выделения военной помощи Киеву.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, который Палата представителей увеличила до 40 млрд.

Отметим, голосование за новый пакет помощи Украине заблокировал сенатор Рэнд Пол. Ожидается, что документ примут в среду, 18 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Санкции против России Война в Украине Российская Федерация Владимир Путин
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС