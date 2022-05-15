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"Не зупинили війну": у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії

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Вашингтон, Неділя 15 травня 2022 20:30
"Не зупинили війну": у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії Фото: член Палати Представників Конгресу Марджорі Тейлор Грін (twitter.com/RepMTG)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Введені США проти Росії санкції не спрацювали. Обмеження не змусили Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це заявила член Палати представників Конгресу республіканець Марджорі Тейлор Грін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Через всі ці санкції Володимир Путін припинив свою війну в Україні? Ні, зовсім ні", - сказала вона в інтерв'ю газеті.

Політик констатувала, що санкції проти Росії не спрацювали. Грін додала, що піклується про США та американський народ. Вона заявила, що в США є люди, які не можуть знайти дитячу суміш при такому дефіциті.

"Але наш Конгрес збирається відправити 40 млрд доларів в якусь іншу країну", - додала вона.

Зазначимо, Грін разом з 56 своїми однопартійцями голосувала проти надання нового пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів. Газета підкреслює, що зростає кількість конгресменів-республіканців, які виступають проти виділення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів, який Палата представників збільшила до 40 млрд.

Зазначимо, голосування за новий пакет допомоги Україні заблокував сенатор Ренд Пол. Очікується, що документ приймуть у середу, 18 травня.

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