"Не маємо впливу": у Китаї зробили нову заяву щодо війни РФ проти України

Китай не є стороною, безпосередньо залученою до війни Росії проти України. Тому Пекін не має вирішального впливу на її завершення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Пекін не є стороною, безпосередньо залученою до війни проти України, і не має вирішального впливу на її завершення", - сказав Ван Ї.
За його словами, роль Китаю полягає у сприянні мирним переговорам і заохоченні діалогу між сторонами.
Також глава МЗС Китаю наголосив, що оскільки війна відбувається на європейському континенті, Європа має повне право брати участь у переговорах.
Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. Він вважає, що Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог також вважає, що якби Китай припинив допомагати Росії, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже завтра.
Водночас президент України Володимир Зеленський раніше стверджував, що Пекін на зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.