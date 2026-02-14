RU

"Не имеем влияния": в Китае сделали новое заявление о войне РФ против Украины

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну России против Украины. Поэтому Пекин не имеет решающего влияния на ее завершение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Китай может остановить войну в Украине одним звонком, - Уитакер

"Пекин не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну против Украины, и не имеет решающего влияния на ее завершение", - сказал Ван И.

По его словам, роль Китая заключается в содействии мирным переговорам и поощрении диалога между сторонами.

Также глава МИД Китая подчеркнул, что поскольку война происходит на европейском континенте, Европа имеет полное право участвовать в переговорах.

 

Китай может остановить войну в Украине

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине. Он считает, что Пекин мог бы положить конец войне одним телефонным звонком в Москву.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог также считает, что если бы Китай прекратил помогать России, тогда война в Украине могла бы закончиться уже завтра.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что Пекин на заинтересован в завершении войны России против Украины.

