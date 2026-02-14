"Не имеем влияния": в Китае сделали новое заявление о войне РФ против Украины

"Пекин не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну против Украины, и не имеет решающего влияния на ее завершение", - сказал Ван И.

По его словам, роль Китая заключается в содействии мирным переговорам и поощрении диалога между сторонами.

Также глава МИД Китая подчеркнул, что поскольку война происходит на европейском континенте, Европа имеет полное право участвовать в переговорах.