"Не лізьте до нас": Лукашенко перейшов до погроз НАТО через "Орєшнік"

15:54 13.03.2026 Пт
2 хв
Диктатор рознервувався після заяви Зеленського про "Орєшнік"
aimg Іван Носальський
"Не лізьте до нас": Лукашенко перейшов до погроз НАТО через "Орєшнік" Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в різкій манері пригрозив країнам НАТО та Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Як передає РБК-Україна, заяву Лукашенка наводить "БелТА".

Читайте також: Є дві справи: Тихановська про відповідальність Лукашенка за війну в Україні

Диктатор прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що російські ракети "Орєшнік" на території Білорусі мають бути законними цілями.

"Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орєшніком" по Вільнюсу, Варшаві або по Києву. Борони господь. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання", - сказав Лукашенко.

Він додав, що "не буде спати і спостерігати", якщо сусідні країни вважатимуть законною ціллю об'єкти на території Білорусі.

"70 км можу, 200 км. У нас є чим дістати. Тому я б їм радив не брязкати язиком і не вякати. Вважають "Орєшнік" законною ціллю- будь ласка", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що "Орєшнік" - це мобільна зброя. При цьому, за його словами, є і хибні цілі.

"Тобто на маршрут вийде 10 машин. Зверху подивилися - десять "Орєшніков". А він буде один. Тому на будь-яку отруту завжди знайдеться протиотрута", - вважає диктатор.

Що говорив Зеленський

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський наголошував, що "Орєшнік" в Білорусі має бути законною ціллю для країн НАТО.

Також він зазначав, що весь "Орєшнік" до Білорусі поки що не завезли, але туди вже доставили відповідну техніку.

