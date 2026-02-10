ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Є дві справи: Тихановська про відповідальність Лукашенка за війну в Україні

Вівторок 10 лютого 2026 10:04
UA EN RU
Є дві справи: Тихановська про відповідальність Лукашенка за війну в Україні Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка у Міжнародному кримінальному суді заведено дві справи, триває розслідування.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Читайте також: Білорусь за Лукашенка – завжди загроза для України: інтерв'ю з Тихановською

Відповідаючи на питання, чи обговорювала вона з президентом України Володимиром Зеленським перспективи кримінального переслідування Лукашенка, Тихановська зазначила, що в Міжнародному кримінальному суді проти білоруського диктатора розглядаються дві справи.

"Перша – за злочини проти людяності, а також за співучасть у депортації українських дітей", - підкреслила лідер білоруської опозиції.

За її словами, Лукашенко та його спільники повинні бути притягнуті до відповідальності як за злочини проти білоруського народу, так і за військові злочини.

"Я сподіваюся, що за підтримки України ми зможемо притягнути Лукашенка до відповідальності. Ми маємо всі докази співучасті (Лукашенка – ред.) в цих справах і вже передаємо їх українській стороні", - додала вона.

Білорусь продовжує брати непряму участь у війні, ставши матеріально-технічною базою російської армії.

Так, країна задіяла свою "оборонку" для ремонту техніки, пошкодженої у боях. Як зазначав американський Інститут вивчення війни, білоруську промисловість орієнтують на затяжний воєнний конфлікт.

Також нагадаємо, що у грудні 2023 року білоруський диктатор особисто зустрічав дітей, яких депортували з окупованих територій України.

Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привести їх у дім, зігріти їх і зробити їхнє дитинство щасливішим".

Про те, чому Білорусь стала союзником Росії, як вона допомагає в агресивній війні проти України і що стоїть за "мирними ініціативами" Лукашенка, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь Міжнародний кримінальний суд
Новини
Японія приєднається до ініціативи PURL: ЗМІ дізналися, чим країна допоможе Україні
Японія приєднається до ініціативи PURL: ЗМІ дізналися, чим країна допоможе Україні
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ