"Не лезьте к нам": Лукашенко перешел к угрозам НАТО из-за "Орешника"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в резкой манере пригрозил странам НАТО и Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Как передает РБК-Украина, заявление Лукашенко приводит "БелТА".
Диктатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские ракеты "Орешник" на территории Беларуси должны быть законными целями.
"Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что "не будет спать и наблюдать", если соседние страны будут считать законной целью объекты на территории Беларуси.
"70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают "Орешник" законной целью - пожалуйста", - сказал Лукашенко.
Он также добавил, что "Орешник" - это мобильное оружие. При этом, по его словам, есть и ложные цели.
"То есть на маршрут выйдет 10 машин. Сверху посмотрели - десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд всегда найдется противоядие", - считает диктатор.
Что говорил Зеленский
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "Орешник" в Беларуси должен быть законной целью для стран НАТО.
Также он отмечал, что весь "Орешник" в Беларусь пока не завезли, но туда уже доставили соответствующую технику.