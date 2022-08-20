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"Не имеет морального права": Трасс выступила против участия России в G20

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Лондон, Суббота 20 августа 2022 01:09
"Не имеет морального права": Трасс выступила против участия России в G20 Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Россия не имеет морального права заседать в G20, заявил представитель британского министерства иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что президент РФ Владимир Путин не должен участвовать на саммите в Индонезии из-за войны против Украины.

"Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению учета последствий войны с Россией на встречах G20, а также признаки того, что Украину может представлять президент Владимир Зеленский на саммите лидеров G20", - говорится в заявлении.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью ВВС заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать Путин.

Добавим, до этого стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Однако до этого в Кремле делали различные противоречивые заявления. Сначала помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что глава Кремля намерен принять участие в саммите G20.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский лидер присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время".

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