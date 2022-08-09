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Зеленский поедет на саммит G20, если там будет Путин, - Подоляк

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Киев, Вторник 09 августа 2022 11:53
Зеленский поедет на саммит G20, если там будет Путин, - Подоляк Фото: Зеленский поедет на саммит G20, если там будет Путин (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью BBC.

По его словам, Зеленский считает, что он должен находиться на территории Украины и онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах.

При этом советник главы ОП отметил, что если на саммит приедет Путин, то украинская делегация должна будет обдумать необходимость своего присутствия.

"Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", - отметил Подоляк.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее также принял и президент Украины Владимир Зеленский.

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