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"Не має морального права": Трасс виступила проти участі Росії в G20

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Лондон, Субота 20 серпня 2022 01:09
"Не має морального права": Трасс виступила проти участі Росії в G20 Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Росія не має морального права засідати в G20, заявив представник британського міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що президент РФ Володимир Путін не має брати участь на саміті в Індонезії через війну проти України.

"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення врахування наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Володимир Зеленський на саміті лідерів G20", - йдеться в заяві.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній Путін.

Додамо, до цього стало відомо, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Однак до цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви. Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля має намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ще не вирішили, чи буде російський лідер присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "в потрібний час".

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