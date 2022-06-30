ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Участие Путина в G20: Песков сделал заявление, упомянув Джонсона

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 18:09
Участие Путина в G20: Песков сделал заявление, упомянув Джонсона Фото: пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он подтвердил, что Россия получила приглашение принять участие в этом году на Бали.

Песков заявил, что Кремль решит "в нужное время", поедет ли Путин лично на индонезийский остров.

Также Песков отметил, что заявления европейских политиков, в том числе премьер-министра Бориса Джонсона, не повлияют на участие президента России Владимира Путина в саммите G20.

"Господин Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. Буквально сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 зависит от двух главных факторов.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "совершенно поражен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией