Участие Путина в G20: Песков сделал заявление, упомянув Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он подтвердил, что Россия получила приглашение принять участие в этом году на Бали.

Песков заявил, что Кремль решит "в нужное время", поедет ли Путин лично на индонезийский остров.

Также Песков отметил, что заявления европейских политиков, в том числе премьер-министра Бориса Джонсона, не повлияют на участие президента России Владимира Путина в саммите G20.

"Господин Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал он.