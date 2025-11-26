"Не гідна": Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20, який має відбутися в Маямі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
Трамп укотре написав, що в ПАР нібито "вбивають білих людей" і "без розбору дозволяють відбирати в них ферми".
"Найгірше те, що незабаром збанкрутіла газета New York Times і фейкові новинні ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду", - ідеться в пості президента США.
Далі він додав, що по завершенню саміту G20, ПАР відмовилася передати головування "старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття". З цієї причини, як пише Трамп, він не запросить ПАР на саміт у США.
"Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться в прекрасному місті Майямі, штат Флорида, наступного року", - заявив лідер США.
Також він додав, що Сполучені Штати "припиняють усі виплати та субсидії" для Південної Африки.
Нагадаємо, раніше Трамп уже заявляв, що не поїде на саміт G20 у ПАР, який відбувся 22 і 23 листопада. Він також сказав, що цей саміт не повинен проходити в цій країні, а самої Південної Африки не повинно бути в G20.
Крім того, після повернення в Білий дім, Трамп у лютому 2025 року підписав указ про скорочення фінансової допомоги США Південній Африці. У його адміністрації послалися на несхвалення земельної політики ПАР і справи про геноцид у Міжнародному суді проти Ізраїлю.