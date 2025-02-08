Трамп скоротив фінансування Південної Африки: у чому причина

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав у п'ятницю указ про скорочення фінансової допомоги США Південній Африці. В адміністрації послалися на несхвалення земельної політики ПАР і справи про геноцид у Міжнародному суді проти Ізраїлю.

У суботу, в Міністерстві закордонних справ ПАР відреагували на це і заявили, що указ Трампа "не містить фактичних даних і не враховує глибоку і болючу історію колоніалізму та апартеїду в Південній Африці".

Reuters уточнює, що за останніми даними уряду США, у 2023 році Сполучені Штати виділили ПАР близько 440 млн доларів допомоги.

Крім указу, у Білому домі анонсували, що Вашингтон розробить план із переселення білих південноафриканських фермерів та їхніх сімей як біженців. У заяві йдеться, що офіційні особи США зроблять кроки для пріоритизації гуманітарної допомоги, включно з прийомом і переселенням у рамках програми прийому біженців США для африканерів у Південній Африці, які здебільшого є білими нащадками перших голландських і французьких переселенців.

Відповідь МЗС ПАР звучала так.

"Іронічно, що указ президента передбачає надання статусу біженця в США групі населення в Південній Африці, яка залишається однією з найбільш економічно привілейованих, в той час як вразливі люди в США з інших частин світу депортуються та їм відмовляють у притулку, незважаючи на реальні труднощі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як пише Reuters, Трамп, не навівши жодних доказів, заявив, що Південна Африка конфіскує землі і що з певними класами людей поводитися "дуже погано". Зі свого боку Ілон Маск, який близький до Трампа, очолює Департамент ефективності державного управління і є південноафриканським мільярдером, заявив, що білі південноафриканці стали жертвами "расистських законів про власність".