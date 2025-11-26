Президент США Дональд Трамп заявил, Южная Африка не получит приглашение на саммит G20, который должен будет пройти а Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Трамп в очередной раз написал, что в ЮАР якобы "убивают белых людей" и "без разбора позволяют отбирать у них фермы".

"Хуже всего то, что вскоре обанкротившаяся газета New York Times и фейковые новостные СМИ не скажут ни слова против этого геноцида", - говорится в посте президента США.

Далее он добавил, что по завершению саммита G20, ЮАР отказалась передать председательство "старшему представителю нашего посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия". По этой причине, как пишет Трамп, он не пригласит ЮАР на саммит в США.

"Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка не получит приглашение на саммит G20 2026 голая который состоится в прекрасном городе Майями, штат Флорида, в следующем году" - заявил лидер США.

Также он добавил, что Соединенные Штаты "прекращают все выплаты и субсидии" для Южной Африки.