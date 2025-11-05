Трамп не поїде на саміт до ПАР, якій "не місце в G20"

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час Американського бізнес-форуму в Маямі.

"Протягом поколінь Маямі було притулком для тих, хто втікав від комуністичного режиму в Південній Африці. Подивіться, що відбувається в деяких районах цієї країни - все дуже погано. Подивіться на Південну Америку, що там коїться", - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що в Південній Африці запланована зустріч G20, але, за його словами, "ця країна більше не повинна входити до числа G".

"Я не поїду туди, вже сказав їм - не збираюся представляти нашу країну на цьому саміті. Він не повинен проходити там. Просто погляньте, що відбувається в різних частинах Південної Америки та світу", - зазначив Трамп.