ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп не поїде на саміт до ПАР, якій "не місце в G20"

Середа 05 листопада 2025 22:13
UA EN RU
Трамп не поїде на саміт до ПАР, якій "не місце в G20" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не поїде на саміт G20, який відбудеться 22-23 листопада в Південно-Африканській Республіці (ПАР).

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час Американського бізнес-форуму в Маямі.

"Протягом поколінь Маямі було притулком для тих, хто втікав від комуністичного режиму в Південній Африці. Подивіться, що відбувається в деяких районах цієї країни - все дуже погано. Подивіться на Південну Америку, що там коїться", - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що в Південній Африці запланована зустріч G20, але, за його словами, "ця країна більше не повинна входити до числа G".

"Я не поїду туди, вже сказав їм - не збираюся представляти нашу країну на цьому саміті. Він не повинен проходити там. Просто погляньте, що відбувається в різних частинах Південної Америки та світу", - зазначив Трамп.

Саміт G20

Нагадаємо, саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі (Південна Африка) з 22 по 23 листопада.

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі в ньому через політику Південно-Африканської Республіки, яка головує в організації впродовж 2025 року.

За його словами, Південна Африка робить дуже погані речі, - експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.) та боротьба зі зміною клімату".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що саміт G20 2026 року відбудеться в Маямі, штат Флорида.

Він також зазначив, що розглядає запрошення Росії на саміт G20.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце