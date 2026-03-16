"Не дуже хороші новини": Ігнат розкрив деталі нетипового ранкового удару по Києву

"Із не дуже хороших новин те, що ті дрони дійсно мають канали зв'язку, ворог може ними керувати. Там і розвідувальні були, але в основному ударні", - пояснив він.

За словами Ігната, також є і кращі новини - "безпілотники були збиті майже всі".

"Ми бачили в центрі столиці уламки, будуть ідентифікувати, що це були за дрони, яким чином противник їх модернізує", - додав Ігнат.

Як уточнила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, уламки впали на відкритих територіях, постраждалих наразі немає.

"Вивчаємо наразі повідомлення про падіння уламків на різних локаціях. Більшість засобів повітряного нападу було знищено на підступах саме до столиці", - заявила вона в ефірі телемарафону.

Також Ігнат прокоментував інформацію про швидкісну ціль, яку зафіксували моніторингові канали та повітряні сили.

"Було ідентифіковано ціль, яка нагадувала за напрямком польоту крилату ракету. Поки що інформація не підтверджується, поки що немає даних про якісь прильоти чи руйнування щодо цієї цілі", - пояснив речник.