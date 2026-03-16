"Не очень хорошие новости": Игнат раскрыл детали нетипичного утреннего удара по Киеву

Во время нетипичной утренней атаки по Киевской области 16 марта российские оккупанты запустили более 30 дронов различных типов. Большинство из них были ударными, а некоторые - разведывательные.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
"Из не очень хороших новостей то, что те дроны действительно имеют каналы связи, враг может ими управлять. Там и разведывательные были, но в основном ударные", - пояснил он.
По словам Игната, также есть и лучшие новости - "беспилотники были сбиты почти все".
"Мы видели в центре столицы обломки, будут идентифицировать, что это были за дроны, каким образом противник их модернизирует", - добавил Игнат.
Как уточнила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, обломки упали на открытых территориях, пострадавших пока нет.
"Изучаем сейчас сообщения о падении обломков на разных локациях. Большинство средств воздушного нападения было уничтожено на подступах именно к столице", - заявила она в эфире телемарафона.
Также Игнат прокомментировал информацию о скоростной цели, которую зафиксировали мониторинговые каналы и воздушные силы.
"Была идентифицирована цель, которая напоминала по направлению полета крылатую ракету. Пока информация не подтверждается, пока нет данных о каких-то прилетах или разрушениях по этой цели", - пояснил спикер.
Напомним, ночью и утром Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.
В частности, под ударами вражеских дронов находилось Запорожье. В городе есть пострадавшие - это 18-летний парень и две женщины 48 и 81 лет.
Также российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в ОВА, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Вражеские "Шахеды" прилетали ночью и утром по Харькову. Зафиксировано два удара по Шевченковскому и Киевскому районам. Есть один пострадавший, повреждена транспортная инфраструктура.
Утром взрывы раздавались в Киеве, где работала ПВО. Атака на столицу продолжалась с 08:26 до 09:57. Обломки дрона упали в центре и еще двух районах Киева, пострадавших нет.
