"Не доїхав ніхто": ЗСУ зупинили штурм в районі Новомихайлівки (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 79-тої окремої десантно-штурмової бригади.

Вони звітували, що 3 танки і 3 БМП разом з піхотою були знищені на підступах.Також три окупанти знаходяться у полоні.

"До наших позицій не доїхав ніхто", - зазначили у 79 ОДШБр.

Напередоні загарбники знову пішли на штурм Новомихайлівки великими силами. На рубіж атаки вийшло одразу 6 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, ЗСУ під Авдіївкою ліквідували росіян, які пішли на штурм на "гольф-карах". Так, українські воїни розповіли, що останнім часом окупанти частіше стали виїжджати на штурми на "гольф-карах", які в РФ видають за "новітню розробку" свого оборонпрому.

Крім того, нещодавно українські військові також зупинили масований штурм російських окупантів. Їм вдалося знищити склад та техніку ворога.

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