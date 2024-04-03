"Не доїхав ніхто": ЗСУ зупинили штурм в районі Новомихайлівки (відео)
Десантники 79-тої окремої десантно-штурмової бригади зупинили черговий штурм росіян в районі Новомихайлівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 79-тої окремої десантно-штурмової бригади.
Напередоні загарбники знову пішли на штурм Новомихайлівки великими силами. На рубіж атаки вийшло одразу 6 одиниць ворожої техніки.
"До наших позицій не доїхав ніхто", - зазначили у 79 ОДШБр.
Вони звітували, що 3 танки і 3 БМП разом з піхотою були знищені на підступах.Також три окупанти знаходяться у полоні.
Нагадаємо, ЗСУ під Авдіївкою ліквідували росіян, які пішли на штурм на "гольф-карах". Так, українські воїни розповіли, що останнім часом окупанти частіше стали виїжджати на штурми на "гольф-карах", які в РФ видають за "новітню розробку" свого оборонпрому.
Крім того, нещодавно українські військові також зупинили масований штурм російських окупантів. Їм вдалося знищити склад та техніку ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.