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Знищили склад та техніку. ЗСУ зупинили масований штурм окупантів

Україна, Середа 20 березня 2024 11:01
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Знищили склад та техніку. ЗСУ зупинили масований штурм окупантів Фото: ЗСУ зупинили масований штурм окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові зупинили масований штурм російських окупантів. Зокрема, вдалося знищити склад та техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"60 ОМБр зупинила масований штурм росіян", - йдеться у повідомленні.

Крім того, завдяки 93-ї ОМБр Холодний Яр та 52-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади вдалося остаточно знищити техніку та особовий склад ворога.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 29 атак противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по наземному пункту управління безпілотниками супротивника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ провели розвідку бойовими діями поблизу російських позицій на північ і північний захід від Авдіївки. Російські війська намагаються просунутися в район Тернів та до Торського.

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