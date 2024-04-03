"Не доехал никто": ВСУ остановили штурм в районе Новомихайловки (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Они отчитывались, что 3 танка и 3 БМП вместе с пехотой были уничтожены на подступах. Также три кафира находятся в плену.

"До наших позиций не доехал никто", - отметили в 79 ОДШБр.

Накануне захватчики снова пошли на штурм Новомихайловки большими силами. На рубеж атаки вышли сразу 6 единиц вражеской техники.

Напомним, ВСУ под Авдеевкой ликвидировали россиян, пошедших на штурм на "гольф-карах" . Так, украинские воины рассказали, что в последнее время оккупанты чаще стали выезжать на штурмы на "гольф-карах", которые в РФ выдают за "новейшую разработку" своего оборонпрома.

Кроме того, недавно украинские военные также остановили массированный штурм российских оккупантов . Им удалось уничтожить склад и технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .