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"Не доехал никто": ВСУ остановили штурм в районе Новомихайловки (видео)

Новомихайловка, Среда 03 апреля 2024 06:13
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"Не доехал никто": ВСУ остановили штурм в районе Новомихайловки (видео) Фото: ВСУ остановили штурм в районе Новомихайловки (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады остановили очередной штурм россиян в районе Новомихайловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Накануне захватчики снова пошли на штурм Новомихайловки большими силами. На рубеж атаки вышли сразу 6 единиц вражеской техники.

"До наших позиций не доехал никто", - отметили в 79 ОДШБр.

Они отчитывались, что 3 танка и 3 БМП вместе с пехотой были уничтожены на подступах. Также три кафира находятся в плену.

Напомним, ВСУ под Авдеевкой ликвидировали россиян, пошедших на штурм на "гольф-карах" . Так, украинские воины рассказали, что в последнее время оккупанты чаще стали выезжать на штурмы на "гольф-карах", которые в РФ выдают за "новейшую разработку" своего оборонпрома.

Кроме того, недавно украинские военные также остановили массированный штурм российских оккупантов . Им удалось уничтожить склад и технику врага.

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