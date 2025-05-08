"Не чужий до соціальних проблем". Чого чекати від нового Папи: думка священника

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів римо-католицький священник, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов.

"Напевно, для цього папи не будуть чужими соціальні проблеми. Також він монах, августиніанець. Це є монаше згромадження, яке було засноване на вченні Святого Августина, одного з великих отців церкви", - зазначив Самсонов.

Він додав, що понтифікат нового Папи буде "мати духовне забарвлення, звернення до Августина, до якогось містичного досвіду".

Священник також нагадав, що до обрання Папа обіймав посаду префекта Конгрегації у справах єпископів - органу, відповідального за призначення єпископів у всьому світі.

"Префект - це щось на кшталт міністерства в державі. І він більш-менш знайомий з ситуацією цілого світу", - пояснив Самсонов.