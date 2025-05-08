"Не чужд социальных проблем". Чего ждать от нового Папы: мнение священника
Новый Папа Римский Лев XIV глубокое духовное наполнение и внимание к социальным вызовам.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал римо-католический священник, директор "Радио Мария" Алексей Самсонов.
"Наверное, для этого папы не будут чужими социальные проблемы. Также он монах, августинианец. Это монашеская конгрегация, которая была основана на учении Святого Августина, одного из великих отцов церкви", - отметил Самсонов.
Он добавил, что понтификат нового Папы будет "иметь духовную окраску, обращение к Августину, к какому-то мистическому опыту".
Священник также напомнил, что до избрания Папа занимал должность префекта Конгрегации по делам епископов - органа, ответственного за назначение епископов во всем мире.
"Префект - это что-то вроде министерства в государстве. И он более-менее знаком с ситуацией целого мира", - пояснил Самсонов.
Новый Папа Римский
Сегодня вечером, 8 мая, во время конклава кардиналы избрали нового Папу Римского. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево. Это первый Папа Римский из США в истории.
Подробнее о новом Папе Римском можете узнать в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил нового Папу. Он пожелал ему мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении высокой миссии.
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