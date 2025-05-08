Зеленський привітав Папу Лева XIV і звернувся до нього латиною
Україна сподівається на подальшу підтримку з боку нового Папи Римського Лева XIV у контексті зусиль для завершення війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Вітаю Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра і початком понтифікату", - наголосив президент.
За його словами, Україна цінує послідовну позицію Святого Престолу в питанні дотримання міжнародного права, засудження агресії Росії проти України та захисту прав невинних цивільних.
"У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну та духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості та досягнення довгого миру", - додав Зеленський.
Він побажав новому Папі мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.
"Ad multos annos!" - використав президент вислів латиною, що використовується як побажання довголіття, здоров'я та процвітання.
Новий Папа Римський
Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, під час конклаву кардинали обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Прево. Це перший Папа Римський зі США в історії.
Детальніше про нового Папу Римського можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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